Kabine üyelerinden NATO Zirvesi'ne tam destek - Son Dakika
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Kabine üyelerinden NATO Zirvesi'ne tam destek

09.07.2026 00:17
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

NSosyal'deki hesaplarından "KüreselLiderErdoğan" ve "NATOsummit" etiketleriyle paylaşımda bulunan bakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik temaslarına ve liderliğine vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizlerin ortasında barışı inşa eden, dünyaya yön veren küresel lider olduğunu belirterek, "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi uluslararası diplomaside üstlendiğimiz öncü rolü gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, barışın, istikrarın ve güvenin adresi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de zirvenin, bölgesel ve küresel krizlerin derinleştiği bir dönemde Türkiye'nin barışın, istikrarın ve güvenliğin tesisi için üstlendiği stratejik rolü bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara merkezli diplomasi, küresel güvenlik mimarisinde söz sahibi olan, barışı önceleyen ve insanlığın ortak vicdanına seslenen bir anlayışı temsil etmeye devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Kararlı lider, güçlü devlet." başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Türkiye, artık küresel düzeyde gelişmeleri izleyen değil, kendi politikalarını adım adım uygulayan bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bunu bir kez daha gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da paylaşımında, "Küresel dengeleri şekillendiren liderlik, yarını inşa eden güçlü duruş. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'nin uluslararası arenadaki sarsılmaz iradesi ve kararlı adımları tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın dünya siyasetinin kalbinin attığı merkez olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tecrübesi, kararlı duruşu ve güçlü liderliğiyle yalnızca Türkiye'ye yön vermiyor, küresel dengeleri de şekillendiriyor. Krizlerin ortasında barışı, belirsizliklerin karşısında istikrarı, zulmün karşısında hakkı ve adaleti savunuyor. NATO Zirvesi bir kez daha gösterdi. Türkiye artık gündemi takip eden değil, gündemi belirleyen masaya davet edilen değil, masayı kuran ülkedir. Bu yükselişin adı Türkiye, bu güçlü yürüyüşün lideri küresel lider Erdoğan'dır."

"Türkiye emin ellerde"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise paylaşımında "Türkiye, küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından birine daha başarıyla ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin diyalog ve ortak aklı güçlendiren sonuçlarıyla bölgemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Masada mutlak irade, sahada tavizsiz güç" notuyla yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel meselelerde söz sahibi olmaya ve diplomasinin merkezinde yer almaya devam ettiğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Havada, karada, denizde ve masada… Türkiye emin ellerde." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kabine üyelerinden NATO Zirvesi'ne tam destek - Son Dakika

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