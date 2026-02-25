Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.
Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ettik. Bakanlıklarımız arasındaki mevcut işbirliklerini değerlendirdik, yeni projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Bakanların İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?