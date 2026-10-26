Bakanlığın gönüllülük platformu Samsun Kitap Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
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Bakanlığın gönüllülük platformu Samsun Kitap Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu

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Bakanlığın gönüllülük platformu Samsun Kitap Fuarı\'nda ziyaretçilerle buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu, Samsun Kitap Fuarı'ndaki stantta tanıtılıyor. Samsun'un yanı sıra Ordu, Giresun ve Tokat'tan gelen vatandaşlar ile üniversite öğrencileri platform hakkında bilgilendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İyilik Var Milli Gönüllülük Platformu, Samsun Kitap Fuarı'nda kurulan stantta ziyaretçilere tanıtılıyor.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla oluşturulan platformun tanıtım standı, farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlıyor.

Samsun'un yanı sıra Ordu, Giresun ve Tokat gibi çevre illerden gelen vatandaşlar ile üniversite öğrencileri, platformun faaliyetleri hakkında bilgilendiriliyor.

"İyilik varsa biz de varız" sloganıyla gerçekleştirilen tanıtımlarda, vatandaşların bilgi, beceri, zaman ve imkanlarını toplumsal fayda sağlayan çalışmalarda değerlendirmeleri teşvik ediliyor.

Anadolu'nun imece geleneğini günümüz gönüllülük anlayışıyla buluşturmayı amaçlayan platform, gönüllü olmak isteyen bireylerle toplumsal yarar sağlayan projeler arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Platform kapsamında gönüllülük, maddi ve fiziki yardımların yanı sıra bilgi ve deneyim paylaşımı ile toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmayı da kapsıyor.

Fuarda özellikle üniversite öğrencilerinin gönüllülük faaliyetlerine katılması teşvik edilirken gençlerin çocuklar, yaşlılar, aileler ve özel gereksinimli bireylere yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almaları amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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