İçişleri Bakanlığı, Brezilya'da ele geçirilen 3 ton uyuşturucunun alıcısı olduğu belirlenen ve çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj'in, İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığınca ortak çalışma yürütüldü.

Brezilya adli makamlarınca "Uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu belirlendi.

Skrıjelj'in, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucunun yasal yükler içerisinde Avrupa'ya sevk edilmesini organize ettiği tespit edildi.

Uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda da Skrıjelj'in Brezilya'da ele geçirilen 3 ton uyuşturucunun alıcısı olduğu saptandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan Skrıjelj hakkında, ilgili makamlarla koordineli şekilde yasal işlemler başlatıldı.