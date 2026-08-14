Bakanlık, Cinsel İstismar Davasına Müdahil Olacak

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin sürece dahil olduklarını belirterek, açılacak davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın basına yansımasının ardından Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Uzman ekipler tarafından çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlandığı, çocuğun üstün yararı gözetilerek danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirlerinin de devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız" denildi.

Bakanlık, çocuklara yönelik istismarda "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiğini belirterek, yargı sürecinin takip edileceğini ve mağdur çocuk ile ailesine desteğin sürdürüleceğini kaydetti.