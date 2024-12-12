Bakanlık: Gaziantep'teki Çocuklara Kötü Muamele İddiaları Asılsız - Son Dakika
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Bakanlık: Gaziantep'teki Çocuklara Kötü Muamele İddiaları Asılsız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'teki kurum bakımındaki iki çocuğa kötü muamele yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Adli tip muayene raporlarına göre, çocukların vücudundaki yaraların şiddet veya kötü muamele sonucu oluşmadığı belirtildi.

12.12.2024 14:10
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı' iddialarına ilişkin, "Çocukların adli tip muayene raporu sonuçlanmış olup, oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığı heyet raporuyla ortaya çıkmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı' iddialarının 23 Kasım'da yapılan basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle araştırıldığı ve adli tıp raporu detaylarının kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulduğu ifade edildi. Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edildiği ve ardından çocukların adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürüldüğü hatırlatılarak, şöyle denildi:

"İlk tetkiklerde dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir. Gelinen son noktada çocukların adli tip muayene raporu sonuçlanmış olup, oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığı heyet raporuyla ortaya çıkmıştır. Ayrıca olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek neticelendirilmiştir. Bakanlık olarak her iddiayı titizlikle inceleyerek çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

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