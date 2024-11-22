Bakanlık: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bakanlık: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık: Irak\'ın kuzeyinde 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

22.11.2024 16:54  Güncelleme: 16:55
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakanlık: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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