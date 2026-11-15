Bakanlık kasım ayı SED ödemesi için 2 milyar 291 milyon lirayı hesaplara yatırdı - Son Dakika
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Bakanlık kasım ayı SED ödemesi için 2 milyar 291 milyon lirayı hesaplara yatırdı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri kapsamında 2 milyar 291 milyon lirayı hesaplara aktardı. Mahinur Özdemir Göktaş, ödemenin çocukların aile yanında desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

'2 MİLYAR 191 MİLYON LİRA YATIRDIK'

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla kasım ayına ilişkin toplam 2 milyar 291 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Kaynak: DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıMahinur Özdemir GöktaşEkonomiGüncelSon Dakika

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