Bakanlık, Sahipsiz Hayvanlar İçin Tedbir Alıyor - Son Dakika
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Bakanlık, Sahipsiz Hayvanlar İçin Tedbir Alıyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında sahipsiz hayvan bulundurulmayacağını açıkladı.

07.02.2025 11:18
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Sağlık Bakanlığı, valilik ve sağlık müdürlükleri ile tarım ve orman müdürlüklerine gönderdiği yazıda, sağlık kuruluşlarının içinde ve yerleşkelerde sahipsiz hayvanların bulundurulmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce tüm kentlerde valilik, il sağlık ile tarım ve orman müdürlüklerine "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı gönderildi.

Yazıda, son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğu belirtilerek, Bakanlığa bu hususta çok sayıda şikayet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği vurgulandı.

Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların insanlarda yalnızca fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edilen yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

Sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de yer verilen yazıda, valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından gerekli fiziki önlemlerin ivedilikle tamamlanacağı belirtilen yazıda, saha kontrollerinin düzenli yapılacağı bildirildi.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacağı kaydedilen yazıda, tüm bunlar için sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin koordinasyon mekanizmasının oluşturulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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