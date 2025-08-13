Bakanlık'tan Karaman Çocuk Evleri Açıklaması - Son Dakika
Bakanlık'tan Karaman Çocuk Evleri Açıklaması

13.08.2025 15:57
Aile Bakanlığı, Karaman'daki yazışmaların eski tarihli olduğunu ve çocukları hedef almadığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman'daki Çocuk Evleri'nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin, "Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında olan çocuklarımıza yönelik olmadığı tespit edilmiştir." bilgisini paylaştı.

Bakanlık, bugün bazı yayın organlarında yer alan Karaman'daki Çocuk Evleri'nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin Next Sosyal'deki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, haberde yer alan mesajların çocukları hedef aldığına dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığı, Bakanlıkça olayın tüm boyutlarıyla ilgili olarak ivedilikle soruşturma başlatıldığı ve 2 müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında olan çocuklarımıza yönelik olmadığı tespit edilmiştir. İnceleme sonucu mesajlardaki ifadelerin bazı kurum çalışanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca dezenformasyon içerikli haberlere yönelik yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bir kez daha ifade ediyor, medya organlarını çocuklarla ilgili haberlerde gerekli hassasiyet ve özeni göstermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Politika, Karaman, Sağlık, Güncel, Hukuk, Medya, Çocuk, Son Dakika

