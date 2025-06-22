Bakanlık'tan Otobüs Olayına Yanıt

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Otobüste tesettürlü kadına hakaret: Arbede yaşandı' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, " Denizli'de gerçekleşen olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Söz konusu olayda mağdur olan anne ile görüşme gerçekleştirilmiş olup hem anne hem de çocuğu için psikososyal destek planlaması yapılmıştır. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan hukuki sürece müdahil olacak ayrıca 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunarak, Bakanlık olarak olayın yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,