Bakanlık yetkilisi Çorum'da geçen yıl hümik asit verimi yüzde 30 artırdığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakanlık yetkilisi Çorum'da geçen yıl hümik asit verimi yüzde 30 artırdığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çorum'da tarım çalıştayında Bakanlık yetkilisi, geçen yıl 40 ilde 5 bin dekar alanda 600 çiftçiyle yapılan hümik asit çalışmasında ortalama yüzde 30 verim artışı görüldüğünü söyledi. Yetkili, bu yıl 50 bin litre hümik asitle meralarda süreceğini belirtti.

Çorum'da İklim Değişikliği Perspektifinden Toprak ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, toprak, toprak verimliliği, toprak sağlığı gibi kavramların insan hayatına girmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Su, toprak, ağaç, gıda, hayvanlar ve bitkilerin gündeme gelmesinin gelecek açısından umut verici olduğunu belirten Çolakoğlu, insanlar için "olmazsa olmaz" konumundaki bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl Türkiye Kömür İşletmelerinden bedelsiz aldıkları 30 bin litre hümik asit ile 40 ilde 5 bin dekar alanda 600 çiftçiyle toprak çalışması yaptıklarını anlatan Çolakoğlu, "Hümik asit ne işe yarıyor? Toprak yapısını iyileştiriyor, besin elementlerini çözüyor, pH ve tuz dengeleyicisi, kök gelişimini teşvik ediyor ve mikroorganizmaları besliyor. Geçen sene yaptığımız çalışmadan ne çıktı diye sorduğunuz zaman şunu söyleyeyim. Ortalama yüzde 30 verimi artırdığına şahit olduk. Bu gübre değil, tamamen Allah'ın lütfu, doğal bir ürün. Kömür madenlerinde milyonlarca yıl geçtikten sonra kömürleşme sürecinden önceki dönem, sıvı hali." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın bu yıl 50 bin litre hümik asit ile meralarda devam edeceğini dile getiren Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Yapmaya çalıştığımız şey daha bilinçli, daha akıllı çiftçilerle daha verimli, daha kaliteli, daha sağlıklı toprak ve daha çok ürün elde edeceğimiz bir süreci işletmek. İşi bilimsel bilgiyle yapmaya çalışıyoruz. Eğer böyle yaparsak başarılı olacağız. Birim alandan elde edilen ürün miktarını artıracağız. Topraklarımızı her gün artıramayız. Dolayısıyla birim alandan elde edilen ürün miktarını artırmayı öğrendiğimizde bugünden çok daha iyi şeyler yaptığımızı herkes görecek."

Yeşilin öneminin ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Çolakoğlu, "Yeşil dönüşüm, yeşil gelişim, yeşil yakalılar, yeşil beceriler... Artık hemen her şeyin önünde 'yeşil' var çünkü insanlar korktu, geleceği ile ilgili endişe duymaya başladı. Zaten korkmadıktan, canımızla ilgili bir endişe duymadıktan, geleceğimizle ilgili kaygı duymadıktan sonra maalesef harekete geçmemiz çok zor oluyor." dedi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı da çalıştayda "toprak sağlığı ve verimliliği", "iklim değişikliği, çölleşme ve erozyon", "mera ve hayvancılık" ile "sürdürülebilir toprak yönetimi ve geleceğin tarımı" başlıklarının 4 masada değerlendirileceğini aktardı.

Çalıştayda Çorum'un potansiyeli ve gelişim alanlarının belirlendiği bir yayın ortaya çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Başcı, yayının sürdürülebilir ekonomi, tarım ve toprak temalı bir sonuca ulaşmasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, toprak sağlığı, iklim değişikliğinin tarımsal sistemler üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir toprak yönetimine ilişkin bilimsel ve uygulamalı yaklaşımlar konularındaki sunumlarla devam etti.

Çalıştaya Vali Yardımcısı Armağan Önal, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelTarımÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı Hastaneye baskın yapan belediye başkanı, iki doktoru cinsel ilişki yaşarken yakaladı
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:45
Emre Belözoğlu’na Okan Buruk soruldu Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 17:15:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakanlık yetkilisi Çorum'da geçen yıl hümik asit verimi yüzde 30 artırdığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android