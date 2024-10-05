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Bakanlıklara Yeni Atamalar ve Görevden Almalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına Yalçın Gemici, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ise dokuz müfettiş atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında Adem Dinç görevden alındı, yerine Seyfullah Arslantürk atandı.

05.10.2024 09:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliğine Yalçın Gemici atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere müfettişler Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybars Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak Öztürk ve Onur Bayrak'ın atanması uygun bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı ve bu göreve Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk getirildi. Ayrıca Dinç, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alınırken bu nedenle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Arslantürk atandı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Maliye, Son Dakika

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