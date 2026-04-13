Yemek Sipariş Platformlarında Şeffaflık ve Güven Düzenlemesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada sıkça yansıyan şikayetler üzerine, yemek sipariş platformlarının restoranlarla olan ticari ilişkilerine yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı belirtildi. Bakanlık, bu gelişmeleri değerlendirerek elektronik ticarette şeffaflığı artırmak, hizmet bedellerini açık ve öngörülebilir hale getirmek, tüketicileri doğru bilgilendirmek ve piyasa güvenini güçlendirmek amacıyla kararlar aldı.

Alınan kararlar arasında, elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlardan tahsil ettiği tüm bedellerin, hizmet kalemleri bazında ayrıntılı olarak her restoranın satıcı panelinde gösterilmesi zorunluluğu bulunuyor. Bu sayede işletmeler maliyet bileşenlerini net görebilecek ve ticari kararlarını daha bilinçli verebilecek. Ayrıca, sipariş onayı aşamasında tüketiciye, taşıma ve komisyon gibi giderler hakkında bilgilendirme yapılacak.

Düzenlemeyle, kampanyalara katılımın gönüllülük esasına bağlanması ve ek hizmetlerin ücretlerinin önceden şeffaf şekilde bildirilmesi zorunlu kılındı. İndirimli satışlarda komisyon hesaplamaları basitleştirilerek, restoranların kampanyalara zorlanması önlendi. Bakanlık, bu adımlarla elektronik ticarette güven ve istikrarı sağlamayı hedefliyor ve ileride ek önlemler alabileceğini belirtiyor.