Bakanlıktan Sel Felaketi İçin 55 Milyon Lira

05.05.2026 19:35
Aile Bakanı Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki sel felaketi için 55 milyon lira yardım açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 55 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, her iki ilimizde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 55 milyon lira tutarında kaynak aktardık."

SYDV ekiplerimiz tarafından sahada yürütülen inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA

