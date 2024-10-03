Bakanlıktan Zürih Saldırısına İlişkin Açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Zürih kentinde, 1 Ekim'de anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan, Türk vatandaşı, beş yaşındaki Aras'ın ailesi ile temas halinde olunduğu ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlığın X hesabından açıklamada, Zürih'te anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan Aras'ın sağlık durumunun iyiye gittiğinin öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Zürih Başkonsolosluğumuz, aile ile temas halinde süreci yakından takip etmektedir. Aras'a acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.