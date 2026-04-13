BAKİF26 Fuarı Yoğun Katılımla Başladı

13.04.2026 16:09
Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı (BAKİF26), gençlerin iş ve kariyer fırsatlarıyla buluştuğu önemli bir etkinlik olarak başladı. Fuara 10 binin üzerinde öğrenci kayıt yaptırdı.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla düzenlenen Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı (BAKİF26), Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan açılış töreni ile başladı. 10 binin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığı fuarın ilk gününde binlerce genç iş ve kariyer fırsatlarıyla doğrudan buluşma imkânı yakaladı.

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve diğer yetkililer katıldı. Vali Şahin, Türkiye'nin üretken bir nüfusa sahip olduğunu ve bu fırsat penceresinin yaklaşık 20 yıl süreceğini belirterek, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için bu nüfusu kullanabileceklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Aydın, genç istihdamının milli bir mesele olduğunu vurgulayarak, genç işsizlik oranını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. İŞKUR aracılığıyla 2002'den 2026 yılı mart ayına kadar 16 milyon 802 bin kişinin işe yerleştirildiğini, bunun 5,5 milyonunun gençler olduğunu açıkladı. Bölgesel kariyer fuarlarıyla bu birikimi ileri taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Rektör Özkan, fuarda gençleri doğru fırsatlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, değişen dünyada disiplinler arası işbirliğinin önemine değindi. Gençlere seslenerek, Türkiye'nin artık hayalleri destekleyen bir ülke olduğunu ve samimi emeğin karşılıksız kalmadığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından sponsorlara plaket takdim edildi. BAKİF26 kapsamında 19 sponsor firma, 30 katılımcı firma ve birçok kamu kurumu yer alıyor. Fuar, üniversite öğrencileri, mezunlar, meslek lisesi öğrencileri ve iş arayan vatandaşları kamu kurumları, meslek odaları ve özel sektörle bir araya getirecek. İki gün sürecek fuarda 64 söyleşi, panel ve atölye çalışması yürütülecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel BAKİF26 Fuarı Yoğun Katılımla Başladı - Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:56
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
SON DAKİKA: BAKİF26 Fuarı Yoğun Katılımla Başladı - Son Dakika
