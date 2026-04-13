BAKİF26 Fuarı Yoğun Katılımla Başladı

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 'Gençliğin Üretim Çağı' temasıyla düzenlenen Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı (BAKİF26), Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan açılış töreni ile başladı. 10 binin üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığı fuarın ilk gününde binlerce genç iş ve kariyer fırsatlarıyla doğrudan buluşma imkânı yakaladı.

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve diğer yetkililer katıldı. Vali Şahin, Türkiye'nin üretken bir nüfusa sahip olduğunu ve bu fırsat penceresinin yaklaşık 20 yıl süreceğini belirterek, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için bu nüfusu kullanabileceklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Aydın, genç istihdamının milli bir mesele olduğunu vurgulayarak, genç işsizlik oranını düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. İŞKUR aracılığıyla 2002'den 2026 yılı mart ayına kadar 16 milyon 802 bin kişinin işe yerleştirildiğini, bunun 5,5 milyonunun gençler olduğunu açıkladı. Bölgesel kariyer fuarlarıyla bu birikimi ileri taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Rektör Özkan, fuarda gençleri doğru fırsatlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, değişen dünyada disiplinler arası işbirliğinin önemine değindi. Gençlere seslenerek, Türkiye'nin artık hayalleri destekleyen bir ülke olduğunu ve samimi emeğin karşılıksız kalmadığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından sponsorlara plaket takdim edildi. BAKİF26 kapsamında 19 sponsor firma, 30 katılımcı firma ve birçok kamu kurumu yer alıyor. Fuar, üniversite öğrencileri, mezunlar, meslek lisesi öğrencileri ve iş arayan vatandaşları kamu kurumları, meslek odaları ve özel sektörle bir araya getirecek. İki gün sürecek fuarda 64 söyleşi, panel ve atölye çalışması yürütülecek.