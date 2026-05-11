Bakım Alanında Uluslararası İşbirliği Vurgusu
11.05.2026 10:38
Bakan Göktaş, bakımın toplum için kritik olduğunu belirterek aile ve kadın destekleyici politikalar geliştirdiklerini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizim için güçlü sosyal devlet, riskleri önceden gören, aileyi destekleyen, kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, engelli bireyin önünü açan ve yaşlıya saygın bir hayat sunan devlettir. Bu anlayışla bakım alanında uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz." dedi.

Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından İstanbul'da düzenlenen Avrupa ve Asya Bakım Forumu'nun "Kapsayıcı, Dayanıklı ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğine Dayalı Ekonomiler İçin Bakım Sistemlerinin Dönüştürülmesi" başlıklı açılış oturumundaki konuşmasında, ortak aklı güçlendireceğine inandığı forumun, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için uygulanabilir bir yol haritasına katkı sunması temennisinde bulundu.

Bakımın insan hayatının belli dönemlerine sınırlı olan geçici bir ihtiyaç olmadığını dile getiren Göktaş, "Bakım, çocuklukta güvenli büyümenin, engellilikte hayata tam katılımın, yaşlılıkta onurlu yaşamın, hastalıkta iyileşmenin ve aile içinde dayanışmanın temel unsurudur." diye konuştu.

Göktaş, bakımın ekonomik planlamanın, istihdamın, şehirleşmenin, eğitim ve sosyal politikalar ile toplumsal dayanıklılığın merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayarak, yaklaşımlarının temelinde ise insanı yaşatan her hizmetin, toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olduğu anlayışı bulunduğunu ifade etti.

Türkiye olarak sosyal hizmet politikalarını, toplumun en güçlü yapı taşı olarak gördükleri aileyi merkeze alarak inşa ettiklerini belirten Göktaş, güçlü ailenin ise kamunun koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetleriyle ayakta duracağına işaret etti.

Bakım alanının, kadınların emeği, tecrübesi ve toplumsal hayata kattığı değerle yakından ilişkili olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Dünyanın pek çok yerinde kadınlar, aile içinde, çalışma hayatında ve sosyal yaşamda önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Bu emeğin görünür kılınması, kadınların hayatın her alanında daha güçlü biçimde yer alması açısından büyük önem taşımaktadır. Kadının güçlenmesi, aileyi de toplumu da güçlendiren bir süreçtir. Eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar kadınların imkanlarının artması, aile refahına, çocukların geleceğine ve toplumun üretkenliğine doğrudan katkı sağlar. Bu anlayışla Türkiye olarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha etkin katılımını destekleyen politikaları kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Bakım hizmeti modellerini ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitlendiriyoruz"

Bakan Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, aile ve kadınlar için atılan bazı adımları anlattı.

Göktaş, kadın kooperatiflerinden mesleki beceri programlarına, sosyal desteklerden aile danışmanlığına kadar pek çok alanda kadınların potansiyelini hayata geçirecek mekanizmaları güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Bu çerçevede bakım hizmeti modellerini ailelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitlendiriyoruz. Yakın zamanda çalışan ebeveynleri destekleyen önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Doğum izin süresini anneler için 16 haftadan 24 haftaya yükselttik. Özel sektörde çalışan babalar için babalık izni süresini de 2 haftaya çıkardık. Bu düzenlemelerle annelerin, babaların ve çocukların birlikte geçirdiği nitelikli zamanı artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakım ihtiyacının yaşam döngüsüne, aile yapısına, çalışma koşullarına ve sosyal çevreye göre zaman içinde değişebildiğini dile getiren Göktaş, alternatif bakım modelleri üzerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye olarak sosyal hizmet anlayışını, insanın hayatına zamanında temas eden, ihtiyacı yerinde tespit eden ve aileyi bütün yönleriyle destekleyen bir sistem üzerine kurduklarını belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Bizim için güçlü sosyal devlet, riskleri önceden gören, aileyi destekleyen, kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, engelli bireyin önünü açan ve yaşlıya saygın bir hayat sunan devlettir. Bu anlayışla bakım alanında uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz. Çünkü bakım meselesi, yalnızca ulusal sınırlar içinde ele alınacak bir konu değildir. Bölgesel hareketlilik, göç, yaşlanma, iş gücü açığı ve sosyal koruma ihtiyacı ülkelerimizi ortak çözümler üretmeye davet ediyor. Bugün burada oluşacak görüşlerin, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde bakım politikaları için güçlü bir referans oluşturacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

