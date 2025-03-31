Bakımsız Bebek Mezarlığı Tepkileri Ardına Getirdi - Son Dakika
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Bakımsız Bebek Mezarlığı Tepkileri Ardına Getirdi

Adana'da bebek mezarlığı bakımsızlık nedeniyle vatandaşların tepkisini çekiyor, kayıtlılılığı sorgulanıyor.

31.03.2025 13:48
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Bakımsız bebek mezarlığı tepkilere neden oluyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde onlarca bebeğin defnedildiği mezarlığın bakımsız olması tepkilere neden oldu.

Çanaklı Mahallesi'ndeki Çomak Dede Türbesi etrafındaki çocuk ve bebek mezarlığı bakımsızlık nedeniyle görenlerin tepkisine neden oldu. Bölgede türbe çevresinde yaklaşık 200 çocuk ve bebek kabri bulunuyor.

Hüseyin Erol adlı vatandaş, "2014-15 yılında termal su araştırması yaparken bebek mezarlarını gördüm. Ben bir vatandaşım bu kadar bebek mezarı var neden bakımsız? Bu bebekler kayıtlı mı değil mi araştırılmalı. Bu dikkat çekici" diye konuştu.

Çanaklı Mahallesi Muhtarı Burak Çürümez ise, "Buradan sık sık şikayet geliyor. Burası mezarlık ama mezarlık diyemeyiz. Burası şahıs arsası görünüyor. Çok bakımsız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakımsız Bebek Mezarlığı Tepkileri Ardına Getirdi - Son Dakika

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