Bakırhan'dan Bakan'a Öcalan Çağrısı Eleştirisi - Son Dakika
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Bakırhan'dan Bakan'a Öcalan Çağrısı Eleştirisi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Öcalan'ın çağrısının görüntülü olamayacağını eleştirdi.

22.02.2025 15:52
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın olası çağrısının görüntülü olup olmayacağına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını eleştirerek, "Yapılacak bu çağrı karşısında sizi ciddiyete, samimiyete davet ediyorum. Sayın Öcalan'ın yapacağı bu tarihi çağrının, anı anına Türkiye halklarıyla buluşmasını sağlayacak bir yol ve yöntem bulmanız gerekiyor" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Tunceli 2'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakırhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un PKK lideri Abdullah Öcalan'ın olası çağrısının görüntülü olup olmayacağına ilişkin yaptığı "Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi söz konusu değil" açıklamasına yanıt verdi.

"Siz mevzuatı zaten İmralı'da, adanın altına gömdünüz" diyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bakanı samimiyete davet ediyorum"

"Adalet Bakanı, daha dün 'Görüntülü mesaj mevzuata uygun değil' diyor. Yüzyıllık sorun için, çok değerli bir çağrı yapılacak. Adalet Bakanı diyor ki, 'Öcalan'ın Türkiye toplumuyla, Kürtlerle, Alevilerle buluşması mevzuata uygun değil' Sanki İmralı'da hukuk uygulanıyor. Sanki İmralı'da bir mevzuat var. Mevzuat mı, hukuk mu bıraktınız? Orada gayri resmi hukuk uygulanıyor. Mevzuatın olmadığı bir yerde, çağrının yapılacağı zaman mı bize mevzuatı hatırlatıyorsunuz Sayın Bakan? Sanki mevzuat varmış. Öcalan 4 yıldır ailesi, avukatlarıyla görüştürülmüyor. 4 yıldır kimsenin oradan haberi yok. Kuş bile uçurtmuyorlar. Kendi antidemokratik hukuklarında bile öyle mevzuat yok.

Sayın Bakan daha yeni mevzuatı, hukuku hatırlamış. Şimdi yapılacak bu çağrı karşısında sizi ciddiyete, samimiyete davet ediyorum. Sayın Öcalan'ın yapacağı bu tarihi çağrının, anı anına Türkiye halklarıyla buluşmasını sağlayacak bir yol ve yöntem bulmanız gerekiyor. Sayın Bahçeli 'Meclis'e gelsin' demişti, artık gerisini siz bulun Sayın Bakan. Sanki mevzuat, hukuk uyguluyorsunuz. Çağrı yapılacağı zaman mevzuat ve hukuku hatırlatıyorsunuz. Sayın Bakanı ciddiyete, samimiyete davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakırhan'dan Bakan'a Öcalan Çağrısı Eleştirisi - Son Dakika

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