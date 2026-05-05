Bakırhan: İşçilerle Barış ve Demokrasi Gelir

05.05.2026 22:41
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, 1 Mayıs'ta işçilerin mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 1 Mayıs Kadıköy İşçi Buluşması'nda yaptığı açıklamada, "İşçiler ve emekçiler isterse barış gelir, demokrasi gelir, ekmek gelir, alın terinin hakkı gelir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mitingine katıldı. Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bugün işçilerin ve emekçilerin bayramı; dayanışma, birlik ve mücadele günüdür. İşçi ve emekçilerin bayramını kutluyorum. Onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Herkes çok iyi biliyor ki mücadelesi olmayanın ekmeği olmaz. Mücadelesi olmayanın barışı olmaz. Mücadelesi olmayanın hukuku olmaz. Biz de işçi ve emekçilerle birlikte, Alevilerle, gençlerle, kadınlarla birlikte mücadele ederek barışımızın, ekmeğimizin, adaletin ve hukukun sahibi olacağımıza inanan bir gelenekten ve bir partiden geliyoruz. Meclis'te, sokakta, grevlerde; işçi ve emekçilerin direnişinde dün olduğu gibi bugün de yarın da durmaya devam edeceğiz. İşçiler ve emekçiler isterse barış gelir, demokrasi gelir, ekmek gelir, alın terinin hakkı gelir. Bu mücadeleyi büyüterek Türkiye halklarına layık bir demokrasiyi inşa edebileceğimizin umuduyla ve bilinciyle, tekrar işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

