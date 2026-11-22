(ŞIRNAK) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki termik santralin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini belirterek, "Hiçbir santral halkın sağlığından, Silopilinin sağlığından daha değerli değildir. Silopi'nin geleceği kömürde değil, termik santralde değil, bu temiz güneştedir. Doğasıyla barışmayan bir düzen halkıyla nasıl barışacak. Doğaya karşı süren bu tahribatlara artık son verilmeli" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe" programı kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesinde, termik santralin çevreye verdiği zararları protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı.

Termik santralin bölgede kanser vakalarının artmasına, erken doğumlara ve düşüklere neden olduğunu öne süren Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki mücadelemiz, artık barış mücadelesiyle birlikte temiz bir doğa için, katledilmeyen, yok edilmeyen suyumuz için, toprağımız için mücadele olarak devam edecektir. Bakın, bu topraklar sadece direnişiyle bilinmez. Bu topraklarda Mem ü Zin'in hikayesi yazıldı. Bu topraklar Kürt tarihinde kadim bir yere sahiptir. Onun için bu toprakların her karışı değerlidir, kıymetlidir. Silopi barışına sahip çıktığı gibi, mücadelesine sahip çıktığı gibi topraklarına da sahip çıkacaktır. Bugün ağaçlar kesiliyor. Buna itiraz edin. Sekiz yıldır Gabar'da, Cudi'de, Bestler'de tırlara, kamyonlara ağaçları kesip yığıyorlar. Bu talan değil nedir? Ağacı kesmek günah değil de nedir? Bu saatten sonra bunlara eyvallah demeyeceğiz. Bugün çok önemli bir şey için buradayız. Silopi'yi zehirleyen, burada hastalıklara yol açan, erken doğumlara, düşüklere yol açan, en önemlisi de Silopi ilçemizdeki kanser vakalarının artışına sebep olan bir beladan bahsetmek için buradayız. Düşünün, sadece Silopi'de bu termik santralin kurulduğu günden bugüne kadar 4 bin insanımız kanser hastalığından yaşamını yitirmiş. Şimdi bunun için buradayız. Silopi halkının sesini Türkiye'yle, Meclis'le, iktidarla buluşturmak istiyoruz."

"HER YIL 850 BİN TON ASFALTİT YAKIYOR"

Santralin 2009 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini belirten Bakırhan, her yıl 850 bin ton asfaltit yakıldığını ve ortaya çıkan atıkların çevreyi kirlettiğini belirterek, "Silopi'nin köyünü zehirliyor. Her dakika, her saat, şu anda burada bile zehir soluyoruz. Şu anda soluduğumuz havada kül var, zehir var ve maalesef yetkililer bunu izliyor. Bacadan çıkan kükürt havayı kirletiyor. Kül toprağımıza, evimize, soluduğumuz havaya karışıyor. Külün içinde ne var? Arsenik var. Sayın Ciner Holding'in sahipleri, gelin iki ay da siz bu arseniği, bu kurşunu, bu zehirli havayı soluyun da o zaman görelim" dedi.

"BAĞIMSIZ BİR BİLİM HEYETİ SİLOPİ'YE GÖNDERİLSİN"

Termik santralin çevresel etkilerine ilişkin milletvekilleri tarafından yöneltilen soruların yanıtsız bırakıldığını savunan Bakırhan, bağımsız bilim insanlarının bölgede inceleme yapmasını istedi.

Tuncer Bakırhan, "Şimdi buradan basın mensupları huzurundan da bir çağrı yapmak istiyorum. Ya biz soruyoruz bize cevap vermiyorlar. O zaman bağımsız bir bilim heyeti Silopi'ye göndersinler. Toprağımızın, suyumuzun analizini yapsınlar. Belki Bakan haklıdır, belki Ciner Holding haklıdır. Buna da izin vermiyorlar. Şu anda ne soluduğumuzu bilmiyoruz çünkü bağımsız heyetler gelmiyor. Sadece Bakanlığın vermiş olduğu verilerle yetiniyoruz. Sadece burada kar elde etmenin dışında başka bir amacı olmayan şirketin vermiş olduğu bilgilerle yetiniyoruz" diye konuştu.

"TERMİK SANTRALİN RUHSAT SÜRESİNİ UZATMAYIN"

Santralin ruhsat süresinin 10 yıl daha uzatılmak istendiğini öne süren Bakırhan, iktidara ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Ayıptır, yazıktır, günahtır. Yeterince canımız hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi, yeterince çocuğumuz hasta kaldı. Suyu içemiyoruz, ektiğimizi yiyemiyoruz. Yeterince zehirlediniz, artık bundan sonra ruhsatın süresini uzatmayın. Tam tersine bir an önce termik santrali kapatın diyoruz. Termik santral kapanıncaya kadar bağımsız bir bilimsel ölçüm ekibi gelsin. Suyu, tarlayı, doğayı, toprağı ölçsün. Bakalım gerçekten zehir saçıyor mu saçmıyor mu" dedi.

"DOĞASIYLA BARIŞMAYAN BİR DÜZEN HALKIYLA NASIL BARIŞACAK"

Bakırhan, çevrenin korunmasının barış mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Doğasıyla barışmayan bir düzen halkıyla nasıl barışacak, size soruyorum. Cudi'de barışmayan, Hezil'le barışmayan bir anlayış halkıyla da barışamaz. Onun için barışacaksak her türlü, her zeminde, her şekilde barışmamız gerekiyor. Doğaya karşı süren bu tahribatlara artık son verilmeli. Savaş sadece silahla yapılan bir şey değil; doğayı tahrip etmek, suyu tahrip etmek, insanların zehirlenmesine yol açan ruhsatlar vermek de aslında bir nevi savaşın bir başka biçimidir. Bunlara artık son verilmelidir."