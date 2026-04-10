Bakırköy 2025 Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
Bakırköy 2025 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

10.04.2026 20:19
Bakırköy Belediye Meclisi'nde 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Bakırköy Belediye Meclisinde, 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Bakırköy Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Belediye Meclis Başkan Vekili Cemalettin Özdemir başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu tarafından belediyenin 2025 Yılı Faaliyet Raporu sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat, belediyenin halen borçlandırılmaya devam edildiğini söyledi.

Bakırköy'de herhangi bir eser, katkı göremediklerini savunan Polat, Ovalıoğlu'nun yeşil alanları artıracağını söylediğini aktararak, parklara bina yaptırılmasının engellenmesinin daha iyi olacağını düşündüğünü kaydetti.

Polat, Ovalıoğlu'nun bir çok vaadini gerçekleştirmediğini iddia ederek, "2 seneyi bitirdik. Başkanımızın gelmeden önce vaatleri vardı. Gerçekleşen bir vaat göremedim. Trafik sorununu çözeceğini söylemişti. Gün geçtikçe trafiğimiz artıyor, otopark sorunumuz da çekilmez bir hal almış durumda." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm konusunun en önemli konulardan biri olduğuna işaret eden Polat, "Başkanın vaatlerinden birisi 'Her mahallemize kentsel dönüşüm ofisi olacak' şeklindeydi. Öyle bir mahallede kentsel dönüşüm ofisi görmedik. Bakırköy'ün bütçesi var, gelirlerini fazlasıyla toplamış, vatandaşlar gereken sorumluluğu yerine getirmiş ama belediye borçlandırılmaya devam ediyor. Bakırköy'de şu anda eskisine nazaran ilerleyiş, yenilenmiş, daha güzelleşen Bakırköy göremiyorum." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Mesut Metin, ilçe sınırları içerisinde 106 park bulunduğunu aktararak, "Çok ciddi bir dönüm yeşil alan, park alanımız var. Sadece bu yıl içerisinde 4 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Sunumun ardından rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy 2025 Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi Metan gazı patlaması meydana gelen bina tahliye edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
İran’dan İsrail’e uyarı: Zaman daralıyor İran'dan İsrail'e uyarı: Zaman daralıyor
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı

20:45
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de altıncı gol de geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de altıncı gol de geldi
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
SON DAKİKA: Bakırköy 2025 Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
