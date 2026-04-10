Bakırköy 2025 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Bakırköy Belediye Meclisinde, 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Bakırköy Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumu, Belediye Meclis Başkan Vekili Cemalettin Özdemir başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu tarafından belediyenin 2025 Yılı Faaliyet Raporu sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat, belediyenin halen borçlandırılmaya devam edildiğini söyledi.

Bakırköy'de herhangi bir eser, katkı göremediklerini savunan Polat, Ovalıoğlu'nun yeşil alanları artıracağını söylediğini aktararak, parklara bina yaptırılmasının engellenmesinin daha iyi olacağını düşündüğünü kaydetti.

Polat, Ovalıoğlu'nun bir çok vaadini gerçekleştirmediğini iddia ederek, "2 seneyi bitirdik. Başkanımızın gelmeden önce vaatleri vardı. Gerçekleşen bir vaat göremedim. Trafik sorununu çözeceğini söylemişti. Gün geçtikçe trafiğimiz artıyor, otopark sorunumuz da çekilmez bir hal almış durumda." diye konuştu.

Kentsel dönüşüm konusunun en önemli konulardan biri olduğuna işaret eden Polat, "Başkanın vaatlerinden birisi 'Her mahallemize kentsel dönüşüm ofisi olacak' şeklindeydi. Öyle bir mahallede kentsel dönüşüm ofisi görmedik. Bakırköy'ün bütçesi var, gelirlerini fazlasıyla toplamış, vatandaşlar gereken sorumluluğu yerine getirmiş ama belediye borçlandırılmaya devam ediyor. Bakırköy'de şu anda eskisine nazaran ilerleyiş, yenilenmiş, daha güzelleşen Bakırköy göremiyorum." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Mesut Metin, ilçe sınırları içerisinde 106 park bulunduğunu aktararak, "Çok ciddi bir dönüm yeşil alan, park alanımız var. Sadece bu yıl içerisinde 4 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Sunumun ardından rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.