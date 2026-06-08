Bakırköy açıklarında arızalanan ve içinde 11 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ataköy açıklarında arıza veren ve içerisinde 11 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Ataköy Marina'da emniyete alındı." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de 11 Kişilik Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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