Bakırköy Adliyesi\'nden Kan Bağışı

Bakırköy Adliyesi çalışanları, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışı etkinliğine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim ve cumhuriyet başsavcı vekilleri de katıldı.
Alana gelen adliye çalışanlarının yanı sıra avukatlar ve vatandaşlar da kan bağışı yaptı.
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