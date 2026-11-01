Bakırköy Başkan Yardımcısı ve tutuklu avukatın annesi Fevziye Şahin adalet istedi - Son Dakika
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Bakırköy Başkan Yardımcısı ve tutuklu avukatın annesi Fevziye Şahin adalet istedi

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Bakırköy Başkan Yardımcısı ve tutuklu avukatın annesi Fevziye Şahin adalet istedi
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Fevziye Şahin, tutuklu avukat Mehmet ve tutuklu Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan için sosyal medyadan adalet çağrısı yaptı. Şahin, oğullarını asla affetmeyeceğini ve haksızlığın hesabının hukuk önünde sorulmasını istedi.

(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile tutuklu Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan'ın annesi Fevziye Şahin, "Benim en ağır günüm, evlatlarımdan koparıldığım gündür. İki cihanda iki elim yakanızda olacak. Sizi asla affetmeyeceğim. Bu haksızlığın hesabının hukuk ve adalet önünde sorulmasını son nefesime kadar dileyeceğim" ifadelerini kullandı.

İBB davası kapsamında 19 Haziran 2025'te tutuklanan ve yaklaşık 17 aydır cezaevinde bulunan avukat Mehmet Pehlivan ve Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 31 Ekim'de tutuklanan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan'ın annesi Fevziye Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğullarından ayrı kalmasına tepki gösterdi. Açıklamasını, #AbdülhamitPehlivanaÖzgürlük ve #MehmetPehlivanaÖzgürlük etiketleriyle paylaşan anne Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gün sorarlarsa, 'Hayatının en ağır ve asla affetmeyeceğin günü hangisiydi?' diye, benim en ağır günüm, evlatlarımdan koparıldığım gündür. İlk göz ağrım, hayata onunla yeniden başladığım, canım Abdülhamit'im, benim karagözlüm… Beni ayakta tutan, nefesim olan evladımı da aldınız benden, tıpkı kardeşine yaptığınız gibi. Liyakati, mesleğine bağlılığı, merhameti ve adaletli duruşuyla benim en büyük gururumdur. Siz yalnızca bir anneyi evladından değil, iki kız çocuğunu babalarından, eşini can yoldaşından da ayırdınız. Benim ahım, bir annenin evlat hasretinden ve uğradığı haksızlıktan doğuyor. Yaptığınız zulümleri saymıyorum bile!

İki cihanda iki elim yakanızda olacak. Sizi asla affetmeyeceğim. Bu haksızlığın hesabının hukuk ve adalet önünde sorulmasını son nefesime kadar dileyeceğim. Evlatlarımın başı dik, alnı ak. Siz sevgimizi ve aile bağlarımızı koparamadınız. İki evladımla da gurur duyuyorum. Son nefesime kadar yanlarında olacağım."

Kaynak: ANKA
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