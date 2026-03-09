Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Danimarka'da "Yurttaş Buluşmaları"Na Katıldı - Son Dakika
Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Danimarka'da "Yurttaş Buluşmaları"Na Katıldı

09.03.2026 12:54
Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Danimarka Birliği’nin davetlisi olarak Danimarka’nın Aarhus ve Kopenhag şehirlerinde Yurttaş Buluşmaları’na katıldı, Türklerle bir araya geldi. Ovalıoğlu, ayrıca Aarhus Belediye Başkanı Anders Winnerskjold’u da ziyaret etti.

CHP Danimarka Birliği ve CHP Danimarka Gençlik Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aarhus ve Kopenhag kentlerinde "Yurttaş Buluşmaları" düzenlendi. Etkinliklere CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Başkan Ovalıoğlu katıldı.

CHP Danimarka Birliği Başkanı Fazıl Küçük Koç'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Danimarka Eğitim Bakanı Mattias Tesfaye, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Marie Stærke ve Ishøj Belediye Başkanı Merete Amdisen konuşmacı olarak yer aldı.

İmamoğlu ve Özel'den mesaj

Programın açılışında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu'nun gönderdiği mesajlar katılımcılarla paylaşıldı. Ekrem İmamoğlu mesajında, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü değil, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de adalet ve demokrasi arayışının sürdüğünü ifade etti. İmamoğlu, "Bir toplumda kadın özgürse toplum güçlüdür; kadınlar güçlüyse demokrasi güçlüdür" sözleriyle kadın mücadelesinin toplumsal dönüşümdeki belirleyici rolüne dikkati çekti.

Özgür Özel de mesajında kadınların emeğinin ve mücadelesinin demokrasi için hayati önem taşıdığını belirtti. Kadın-erkek eşitliğinin çağdaş bir Türkiye'nin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Özel, kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede kararlı adımlar atılması gerektiğini ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurguladı.

"Eşitliği belediye yönetiminde kurumsallaştırdık"

Etkinlikte konuşan Ovalıoğlu, mesleği beyin cerrahı olan bir hekim olarak kadınların hem çalışma hayatında hem de toplumsal yaşamda karşılaştığı zorluklara değindi. 8 Mart'ın çoğu zaman bir kutlama günü gibi anılsa da aslında bir mücadele günü olduğunu vurgulayan Ovalıoğlu, eşitliğin bir lütuf değil temel bir hak olduğunu ifade etti. CHP'de kadın temsilinin artmasına dikkati çeken Ovalıoğlu, Türkiye'de kadın belediye başkanı sayısının 39'a yükseldiğini ve kendisinin de Bakırköy'ün ilk kadın belediye başkanı olduğunu hatırlattı. Ovalıoğlu, "Bakırköy Belediye Başkanlığı koltuğunda tamamen toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla oturduk. Göreve gelir gelmez 'Eşitlik Birimi' kurduk. Eşitliği belediye yönetiminde kurumsallaştırdık. Ardından hizmetlerimizi de aynı perspektifle hayata geçirmeye başladık" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise kadın meselesinin tarih boyunca süregelen bir eşitlik sorunu olduğuna dikkati çekti. Cinsiyetçi söylem ve kalıpların toplumsal yaşamda hala etkili olduğunu belirten Kayışoğlu, karar alma mekanizmalarında ve yönetim kademelerinde kadın temsilinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Aarhus Belediyesi'ne ziyaret

Ovalıoğlu, Aarhus Belediye Başkanı Anders Winnerskjold'u ziyaret etti. Belediyenin hizmet merkezlerini gezen Ovalıoğlu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başkanı Anders Winnerskjold'a teşekkür eden Ovalıoğlu, yerel yönetimler anlamında işbirliği çalışmalarına imza atmak istediklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

