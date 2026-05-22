Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Personel ile Bayramlaştı

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bakırköy Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu tüm çalışanlarla bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada çalışma arkadaşlarının bayramını kutlayan Başkan Ovalıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Ovalıoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı'mız, bizlere sadece paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini hatırlatmakla kalmaz; aynı zamanda aidiyetimizi, birbirimize olan bağlarımızı ve kardeşliğimizi de güçlendirir. Biz de Bakırköy Belediyesi olarak, bu kentin her sokağında, her mahallesinde tam da bu ruhla; sevgiyi, emeği ve hizmeti paylaşıyoruz. Biz büyük ve çok güçlü bir aileyiz. Bakırköy'ün her bir köşesinde, gecesini gündüzüne katan, bu kentin insanı daha huzurlu, mutlu ve güvenli yaşasın diye canla başla çalışan kentin kahramanları sizlersiniz. Her birinize, bu kente kattığınız değer ve gösterdiğiniz üstün gayret için yürekten teşekkür ediyor, gösterdiğiniz bu özveriyle gurur duyuyorum. Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bayramın evlerinize huzur, sağlık, bereket ve neşe getirmesini diliyorum. Bayram mesaisinde olacak arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden iyi bayramlar temenni ediyorum."