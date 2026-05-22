Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Personel ile Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Personel ile Bayramlaştı

22.05.2026 13:49  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve birlik beraberlik mesajı verdi.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bakırköy Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu tüm çalışanlarla bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşmada çalışma arkadaşlarının bayramını kutlayan Başkan Ovalıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Ovalıoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı'mız, bizlere sadece paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini hatırlatmakla kalmaz; aynı zamanda aidiyetimizi, birbirimize olan bağlarımızı ve kardeşliğimizi de güçlendirir. Biz de Bakırköy Belediyesi olarak, bu kentin her sokağında, her mahallesinde tam da bu ruhla; sevgiyi, emeği ve hizmeti paylaşıyoruz. Biz büyük ve çok güçlü bir aileyiz. Bakırköy'ün her bir köşesinde, gecesini gündüzüne katan, bu kentin insanı daha huzurlu, mutlu ve güvenli yaşasın diye canla başla çalışan kentin kahramanları sizlersiniz. Her birinize, bu kente kattığınız değer ve gösterdiğiniz üstün gayret için yürekten teşekkür ediyor, gösterdiğiniz bu özveriyle gurur duyuyorum. Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bayramın evlerinize huzur, sağlık, bereket ve neşe getirmesini diliyorum. Bayram mesaisinde olacak arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden iyi bayramlar temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Personel ile Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:06:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Personel ile Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.