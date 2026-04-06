Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Hristiyan Yurttaşların Paskalya Yortusu'nu Kutladı
Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Hristiyan Yurttaşların Paskalya Yortusu'nu Kutladı

06.04.2026 14:57  Güncelleme: 16:39
Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Paskalya Yortusu dolayısıyla ilçedeki kiliseleri ziyaret ederek Hristiyan vatandaşlarla bayramlaştı. Ovalıoğlu, birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verdi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Paskalya Yortusu dolayısıyla ilçedeki kiliseleri ziyaret etti. Kutlamalara da katılan Ovalıoğlu, Hristiyan vatandaşlarla bayramlaşarak birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verdi.

Başkan Ovalıoğlu, Paskalya Yortusu dolayısıyla ilçe genelindeki kiliseleri ziyaret etti. Ziyaretlerde Ovalıoğlu, yurttaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Program kapsamında ilk olarak Surp Astvazazin Kilisesi'ni ziyaret eden Ovalıoğlu, burada cemaatle sohbet etti ve iyi dileklerini iletti. Ardından Surp Istepanos Kilisesi'ne geçen Ovalıoğlu, burada da vatandaşlarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ziyaretlerin devamında St. Antuan Kilisesi'ni de ziyaret eden Ovalıoğlu, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı Bakırköy'de hoşgörü ortamının önemine dikkati çekti.

Ovalıoğlu'nun Paskalya ziyaretleri, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ilçede dayanışma ve birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesine katkı sundu.

Kaynak: ANKA

