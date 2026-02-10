Bakırköy Belediyesi'nden Temizlik Seferberliği

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca 94 bin 100 ton evsel atık topladı, 565 cadde ve sokakta temizlik, 128 sokakta ise süpürme çalışması gerçekleştirdi.

Bakırköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla çevre temizliğini ve halk sağlığını önceliklendirmeyi sürdürdü. Yıl boyunca ilçede toplam 94 bin 100 ton evsel atık toplanırken, 565 cadde ve sokakta temizlik, 128 sokakta ise her gün düzenli olarak süpürme çalışması gerçekleştirildi. Parklar, cadde ve sokaklarda 4,4 kilometrekarelik alan yıkama çalışması yapılarak kamusal alanların hijyeni sağlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, eğitim ve ibadet alanlarında hijyen koşullarını güçlendirmek amacıyla okul ve ibadethanelerde 234 kez temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bakırköy Belediyesi, ilçe genelinde temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor.