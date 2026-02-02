Bakırköy Belediyesi, 2025 Yılında Sosyal Hizmetlerle Dayanışmayı Büyüttü - Son Dakika
Bakırköy Belediyesi, 2025 Yılında Sosyal Hizmetlerle Dayanışmayı Büyüttü

02.02.2026 11:37  Güncelleme: 11:58
Bakırköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca yoksullukla mücadele kapsamında geniş bir sosyal destek hizmetleri yelpazesi sunarak, yüzlerce haneye ve on binlerce vatandaşa eğitim, gıda ve nakdi yardım sağladı. Özelikle dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı yemek, eğitim desteği ve erzak kolisi gibi yardımlar yapıldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent yoksulluğuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kent Lokantası hizmetinden eğitim yardımına, düzenli nakdi yardımlardan gıda ve sıcak yemek desteğine kadar uzanan geniş bir hizmet ağı oluşturdu; yüzlerce haneye, öğrenciye ve on binlerce vatandaşa sosyal destek sağladı.

Bakırköy Belediyesi'nin sosyal destek hizmetleri kapsamında açılan Kent Lokantası'nda 2025 yılında günde ortalama 500 vatandaşa uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunularak, özellikle dar gelirli vatandaşların temel beslenme ihtiyacına katkı sağlandı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla 383 öğrenciye toplam 3 milyon 233 bin 600 lira eğitim desteği verildi. Yeni yılda eğitim destek tutarları güncellenerek ilkokul ve ortaokul öğrencileri için aylık bin 500 lira, lise öğrencileri için aylık 2 bin lira olarak artırıldı.

Ekonomik güçlük yaşayan hanelere yönelik olarak 403 haneye her ay düzenli nakdi destek sağlandı.  Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde 3 bin vatandaşa erzak kolisi desteği ulaştırılarak toplumsal dayanışma güçlendirildi. Yaşlı, hasta ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik olarak 90 kişiye evde kuaförlük hizmeti sunuldu.

Öte yandan 2025 yılı boyunca 18 bin kişiye sıcak yemek desteği sağlanarak sosyal destek hizmetleri kesintisiz sürdürüldü.

Kaynak: ANKA

Eğitim Desteği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

