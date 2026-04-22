Bakırköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nden 23 Nisan Özel Oturumu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 14:44  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 23 Nisan özel oturumunda, çocuklar daha gelişmiş bir ilçe ve aydınlık bir gelecek için fikirlerini dile getirdi. Çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Sizler yarının yöneticileri, bilim insanları, sanatçıları ve liderleri olacaksınız. Bizler de bugün olduğu gibi yarın da her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Bakırköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye meclis salonunda düzenlenen Çocuk Meclisi özel oturumunda çocuklar, temsili olarak meclis sıralarına oturarak görüş ve önerilerini dile getirdi.

Meclis başkanı, katip üyeleri ve meclis üyeleri, daha gelişmiş bir ilçe ve daha aydınlık bir gelecek için düşüncelerini paylaşırken, oturumda dikkati çeken mesajlar verildi. Meclis'te çocuklar ayrıca, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğrencileri andı.

Toplantı kapsamında belediyenin birim müdürleri de sunum yaparak yürütülen çalışmalara ilişkin üyeleri bilgilendirdi. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde çocuklar merak ettikleri konuları doğrudan yetkililere sorma fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan Ovalıoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek oturumu takip etti. Ovalıoğlu, şunları söyledi:

"Sizler, cesaretinizle hepimize ilham veren umutlarımızsınız"

"Sizler; hayalleriyle dünyayı güzelleştiren, sorularıyla bizlere yeni kapılar açan, cesaretinizle hepimize ilham veren umutlarımızsınız. Bugün bu mecliste söz almanız, düşüncelerinizi ifade etmeniz ve karar süreçlerine katılmanız, geleceğin demokratik, özgür ve güçlü Türkiye'sinin temellerini bugünden attığınızın bir göstergesidir. Bizler, Bakırköy Belediyesi olarak sizlerin daha mutlu, güvenli ve özgür bir şehirde yaşamanız için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin fikirleri, önerileri ve hayalleri bizim için çok kıymetli. Çünkü biz biliyoruz ki; bir kenti güzelleştiren en önemli şey, o kentte yaşayan çocukların gülümsemesidir."

"Kendinize güvenin, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin ve her zaman daha iyisini hedefleyin"

Kendinize güvenin, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin ve her zaman daha iyisini hedefleyin. Sizler yarının yöneticileri, bilim insanları, sanatçıları ve liderleri olacaksınız. Bizler de bugün olduğu gibi yarın da her zaman yanınızda olacağız. Burada sizlerin vereceği kararlar sayesinde Bakırköy'ün geleceğini birlikte güzelleştireceğiz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Sizlerin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Şimdi söz, yetki ve karar sevgili çocuklarımızda."

Kaynak: ANKA

Ayşegül Ovalıoğlu, Yerel Yönetim, 23 Nisan, Bakırköy, Etkinlik, Güncel, Bilim, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:49:52.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.