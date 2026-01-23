Bakırköy Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel "3 Kuşak Bir Arada" Kurabiye Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel "3 Kuşak Bir Arada" Kurabiye Etkinliği

23.01.2026 11:28  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde düzenlediği '3 Kuşak Bir Arada' etkinliği ile büyükanneler, anneler ve çocukları bir araya getirerek keyifli bir mutfak deneyimi sundu. Katılımcılar birlikte kurabiye yaparken kuşaklar arası etkileşim de sağlandı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak Ataköy Emekliler Evi'nde düzenlediği "3 Kuşak Bir Arada" kurabiye etkinliğinde büyükanneler, anneler ve çocuklar aynı mutfakta buluşarak, keyifli anlar yaşadı.

Bakırköy Belediyesi, yarıyıl tatili kapsamında kuşaklar arası bağları güçlendirmek amacıyla "3 Kuşak Bir Arada" isimli kurabiye etkinliği düzenledi. Ataköy Emekliler Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı yaş grupları bir araya gelerek, hem üretti hem de birlikte vakit geçirdi.

Etkinlikte büyükanneler, anneler ve Bakırköy Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde eğitim gören minikler birlikte hamur yoğurdu, kurabiyeleri şekillendirip süsledi. Yarıyıl tatilini keyifli ve verimli geçiren çocuklar, büyüklerinden mutfak deneyimlerini dinlerken, kuşaklar arası etkileşim de ön planda tutuldu. Hazırlanan kurabiyeler, fırında pişirildikten sonra miniklere dağıtıldı.

Kültür gezileri ile çocuklar, geçmişle bağ kuruyor

Öte yandan, Bakırköy Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen kültür gezileri kapsamında çocuklar, İstanbul'un önemli müzelerini ziyaret ediyor. Atatürk Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Kariye Müzesi'nde geçmişle bağ kuran çocuklar, hem öğrenme hem de keşfetme imkanı bularak dolu dolu bir gün geçiriyor.

Tatile özel ücretsiz tiyatro oyunu

Bakırköy Belediyesi, yarıyıl tatili kapsamında çocukları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, "Sihirli Oyuncak" adlı çocuk oyunu 25 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel '3 Kuşak Bir Arada' Kurabiye Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:58:04. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel "3 Kuşak Bir Arada" Kurabiye Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.