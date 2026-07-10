Srebrenitsa Soykırımı'nda Katledilenler Bakırköy'de Anıldı

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, 1995 yılında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde katledilen 8 bin 372 kişiyi düzenlediği programla andı.

Bakırköy Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi. Bakırköy Belediyesi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 1995 yılında Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaşamını yitiren 8 bin 372 Boşnak anıldı. Etkinlikte, yaşananların unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Program kapsamında Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferansta, Srebrenitsa'da yaşanan katliamın tarihsel süreci, uluslararası hukuktaki yeri ele alındı. Etkinlik kapsamında fuaye alanında, toplumsal hafızayı canlı tutmak ve Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşanan acıların unutulmamasını sağlamak amacıyla hazırlanan fotoğraf sergisi de ziyaretçilerle buluşturuldu.

"BEYAZ ÇİÇEKLER ONURLU BİR HALKIN DİRENİŞİDİR"

Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Srebrenitsa'da yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan tam 31 yıl önce, Avrupa'nın göbeğinde, Birleşmiş Milletler'in koruması altında olduğu söylenen o sözde 'güvenli bölgede' insanlık sustu, vicdanlar sustu ama silahlar susmadı. 8 bin 372 insan; sadece isimlerinden, inançlarından ve kimliklerinden ötürü acımasızca hayattan koparıldı. Srebrenitsa'da insanlarımız katledildi ve modern dünyanın iddia ettiği tüm insani değerler, hukuk ve adalet o topraklara gömüldü. 'Beyaz Çiçekler', adaleti arayan annelerin feryadı, babasını hiç tanımamış çocukların sessiz çığlığı, her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışan onurlu bir halkın direnişidir. Aradan geçen yıllara rağmen acı ilk günkü gibi taze; çünkü biliyoruz ki toprağın altından çıkarılan her bir canla, yazılan her yeni isimle o kanayan yara yeniden açılıyor. Anlatılan hikayeler ne kadar yüreğimizi dağlasa da, o annelerin, eşlerin kalbinde kalan ve kelimelere dökülemeyen acıların ağırlığını çok iyi biliyoruz."

Bir kadın olarak, bir anne olarak ve en önemlisi yaşamı savunmaya ant içmiş bir hekim olarak söylüyorum: Hayat, bu dünyadaki en mukaddes değerdir. Savaşın, şiddetin ve nefretin geride bıraktığı o yıkımı, göç yollarındaki çaresizliğini, insanlığın ortak hafızasından çok iyi biliyoruz. Tam da bu yüzden, yaşananları unutmak, o vahşete sessiz kalmak; suç ortaklığının bir başka biçimidir. Biz Bakırköy'de bu acıyı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün sergimizde yer alan her bir fotoğrafa bakarken, o gözlerdeki hüznü ve aynı zamanda dünyayı utandırması gereken o derin sessizliği görelim. Görelim ki, barışın ne kadar kırılgan ama bir o kadar da hayati olduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Srebrenitsa'da katledilen tüm insanlarımızı bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onların aziz hatıraları önünde eğilirken, yeryüzünde bir daha asla böyle bir vahşetin yaşanmamasını diliyorum. Barış, adalet ve vicdan daima yolumuzu aydınlatsın."