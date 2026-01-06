Bakırköy Belediyesi ile Disk Arasında Anlaşma Sağlandı

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Yapılan açıklamada ekonomik koşullara rağmen çalışanların hakkının korunduğuna dikkat çekildi. Mali ve sosyal haklarda iyileştirmeler yapılan sözleşmede, mobbing ve kadına şiddetle mücadele, maddelerle güvence altına alındı.

Bakırköy Belediyesi'nde görev yapan çalışanları ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS), DİSK/Genel-İş Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmayla tamamlandı. Ekonomik koşullar dikkate alınarak yürütülen görüşmelerde, hem çalışanların haklarını ve emeğini koruyan hem de belediyenin mali sürdürülebilirliğini gözeten denge sağlandığı ifade edildi. Mali ve sosyal haklarda önemli iyileştirmeler yapılan sözleşmede ilklere de imza atıldı. Yılbaşı ikramiyesi ve kıdem zammı, temizlik personeli için koku tazminatı, zabıta çalışanlarına yönelik yıpranma tazminatı hakları da ilk kez sözleşmeye dahil edildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alındı

Mobing Kurulu kurulmasına karar verilen sözleşme, kadına yönelik şiddete başvuran çalışanlara yönelik cezai yaptırım maddesi ile kadına şiddetle mücadeleyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alıyor. Bakırköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin tüm çalışanlarıyla büyük bir aile olduğu vurgulanarak, iş barışı ve dayanışma içerisinde kente hizmet etmeye devam edileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, sürece katkı sunan herkese teşekkür edilerek, imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin tüm çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.