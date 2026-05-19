Bakırköy'de 19 Mayıs coşkusu başladı

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler başladı. Programın ilk gününde gerçekleştirilen spor turnuvaları, gençlik söyleşileri ve DJ performansları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bakırköy Belediyesi'nin 19 Mayıs kapsamında düzenlediği etkinlikler coşkuyla gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında düzenlenen programlarda gençler hem spor yaptı hem de müzik ve söyleşilerle bayramın coşkusunu yaşadı. İki gün sürecek etkinliklerin ilk gününde, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nde gün boyunca devam eden futbol, voleybol ve tenis turnuvaları yoğun katılımla gerçekleşti. Takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonlarda vatandaşlar tribünlerden sporculara destek verdi.

İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi Bahçesi'nde düzenlenen "Z Kuşağı'nın Gelecek Planı" söyleşisi ise gençleri bir araya getirdi. Doğancan'ın katılımıyla gerçekleşen "Genç Kafa" söyleşisinde gençlerin gelecek hedefleri, kariyer planları ve sosyal yaşam üzerine sohbet gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen DJ performansı ise alanda bayram havası yaşattı. Gençler müzik eşliğinde eğlenirken, etkinlik alanında dağıtılan sürpriz hediyeler ve ikramlar programa renk kattı.