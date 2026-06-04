Bakırköy'de 50 Milyon TL'lik Otomobiller Yandı - Son Dakika
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Bakırköy'de 50 Milyon TL'lik Otomobiller Yandı

04.06.2026 09:37
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Bakırköy'de bir galerinin önünde park halindeki 4 otomobil yandı. Yangın yaklaşık 50 milyon TL zarar verdi.

BAKIRKÖY'DE 50 MİLYON TL DEĞERİNDE 4 OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - Bakırköy'de sabah saatlerinde bir galerinin önünde park halinde olan 4 otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, yaklaşık 50 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galerinin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki diğer 3 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araçlara müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan 4 otomobil söndürüldü. Yangın sonrası 2 araçta büyük çapta hasar oluşurken, diğer 2 otomobil ise kısmen zarar gördü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde dururken, çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yanan 4 otomobilin ise toplam değerinin yaklaşık 50 milyon olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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