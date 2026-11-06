Bakırköy\'de alt geçide sıkışan tır çıkarıldı, geçit yeniden ulaşıma açıldı

Bakırköy'de alt geçide sıkışan tır çıkarıldı, geçit yeniden ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Valikonağı Caddesi'nde Küçükçekmece istikametine seyreden 42 AHP 576 plakalı tır alt geçide sıkıştı. Alt geçit ulaşıma kapanırken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı; tırın çıkarılıp yol kenarına çekilmesinin ardından alt geçit yeniden açıldı.
Bakırköy'de alt geçide sıkışan tır nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Valikonağı Caddesi'nde Küçükçekmece istikametinde seyreden 42 AHP 576 plakalı tır, alt geçide sıkıştı.
Olay nedeniyle alt geçit ulaşıma kapanırken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Ekiplerin çalışmasıyla tırın sıkıştığı yerden çıkarılıp yol kenarına çekilmesinin ardından alt geçit yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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