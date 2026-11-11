Bakırköy'de Atatürk anmasında çocuklar şiir okudu, sevilen şarkılar seslendirildi - Son Dakika
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Bakırköy'de Atatürk anmasında çocuklar şiir okudu, sevilen şarkılar seslendirildi

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Bakırköy\'de Atatürk anmasında çocuklar şiir okudu, sevilen şarkılar seslendirildi
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Bakırköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunuldu, belediye binasında 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Çocuklar bakımevlerinde şiir okuyup Atatürk'ü andı; Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

(İSTANBUL)- Bakırköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda çocuklar şiirler okudu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Bakırköy'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen törenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma programıyla başladı. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun da katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Belediye hizmet binasında ise saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Anma etkinlikleri, Yuvamız Bakırköy Gündüz Çocuk Bakımevlerinde de devam etti. Bakımevlerinde eğitim gören çocuklar, hazırladıkları şiirleri okuyarak Atatürk'ü andı.

Program kapsamında Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde de konser düzenlendi. Rumeli Türk Müziği Topluluğu, koro şefi Nilgün Güler yönetiminde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kaynak: ANKA
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