Bakırköy'de Atık Camlar Sanata Dönüştü - Son Dakika
Bakırköy'de Atık Camlar Sanata Dönüştü

30.04.2026 13:03  Güncelleme: 13:59
Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, "Atık Cam Ayı" etkinlikleri kapsamında Ataköy Emekliler Evi’nde cam mozaik atölyesi düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar atık camları geri dönüştürerek rengarenk mozaiklere dönüştürdü.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, "Atık Cam Ayı" etkinlikleri kapsamında Ataköy Emekliler Evi'nde cam mozaik atölyesi düzenledi. Etkinlikte vatandaşlar atık camları geri dönüştürerek rengarenk mozaiklere dönüştürdü.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. "Atık Cam Ayı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen cam mozaik atölyesi, Ataköy Emekliler Evi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, kullanılmayan cam parçalarını bir araya getirerek mozaik çalışmalar yaptı. Katılımcılar hem geri dönüşümün önemine dikkat çekti hem de ortaya renkli eserler çıkardı. Atık camların sanata dönüştüğü atölyede, geri dönüşümün yalnızca çevreyi korumakla kalmayıp aynı zamanda yaratıcı üretime de katkı sunduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Atık Camlar Sanata Dönüştü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

13:54
Galatasaray’da Gabriel Sara şoku
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
SON DAKİKA: Bakırköy'de Atık Camlar Sanata Dönüştü - Son Dakika
