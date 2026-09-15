Bakırköy'de boşaltılan 4 katlı binanın çatısı gece saatlerinde alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Bakırköy'de boşaltılan 4 katlı binanın çatısı gece saatlerinde alevlere teslim oldu

Bakırköy\'de boşaltılan 4 katlı binanın çatısı gece saatlerinde alevlere teslim oldu
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Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 4 katlı binanın çatısında saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın boş olması sayesinde yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

BAKIRKÖY'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla alevlerin yükseldiği çatıya müdahale etti. Polis ekipleri sokakta önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binanın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yeşilyurt Mahallesi, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de boşaltılan 4 katlı binanın çatısı gece saatlerinde alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de boşaltılan 4 katlı binanın çatısı gece saatlerinde alevlere teslim oldu - Son Dakika
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