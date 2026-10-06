Bakırköy\'de Dünya Mimarlık Günü\'nde Mimarlar Meclisi\'nin kuruluşu ilan edildi

(İSTANBUL)- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya (Bakırköy) Temsilciliği tarafından 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla Bakırköy Baruthane'de düzenlenen etkinlikte Mimarlar Meclisi'nin kuruluşu ilan edildi. Etkinlikte kentsel dönüşüm, deprem riski, kamusal alanlar, tarihi miras ve mimarlık mesleğinde katılımcı karar alma süreçleri ele alındı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya (Bakırköy) Temsilciliği tarafından 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla Bakırköy Baruthane'de düzenlenen etkinlikte Mimarlar Meclisi'nin kuruluşu ilan edildi. Etkinliğe TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Temsilciliği Başkanı Ayça Yazıcı, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ahmet Erkan, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Oktay Özel ile Mimarlar Odası Trakya Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yeşildal katıldı. Mimarlar Meclisi'nin, mimarların mesleki ve kentsel sorunlarının ortak akılla ele alınması, karar alma süreçlerine katılımın artırılması ve kent politikalarında meslek insanlarının daha fazla söz sahibi olması amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

YAZICI: "İTİRAZ ETMEK ÖNEMLİDİR, AMA ALTERNATİF ÜRETMEK DAHA DA ÖNEMLİDİR"

Ayça Yazıcı, Mimarlar Meclisi ile Mimarlar Odası'nın üyelerin aktif biçimde söz söylediği, üretim yaptığı ve karar aldığı bir yapıya dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi. Meclisin temelini afet, bilirkişilik, sağlıklı kentleşme ve planlama, kent izleme ve yerel yönetimler, kadın, akademi ve eğitim, yapı denetim, bilişim ve dijitalleşme ile kültürel miras gibi alanlarda oluşturulan komisyonların oluşturacağını belirten Yazıcı, çalışmaların başladığını kaydetti. Mimarlığın kentten bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Yazıcı, iklim krizi, afetler, yapay zeka, konut krizi ve kamusal alanların meslek açısından öne çıkan başlıklar olduğunu söyledi. Yazıcı, "İtiraz etmek önemlidir. Ama alternatif üretmek daha da önemlidir" dedi.

ERKAN: "BİRLİKTE KARAR ALMAK, BİRLİKTE YÖNETMEK"

Ahmet Erkan, Mimarlar Meclisi'nin katılımcı demokrasi anlayışının bir parçası olduğunu söyledi. Türkiye'de yapı üretimindeki tekelleşmenin önemli sorunlardan biri olduğunu savunan Erkan, TOKİ'nin yapı üretimindeki ağırlığına dikkat çekerek serbest çalışan mimar ve mühendislerin sürece daha fazla dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

OVALIOĞLU: "BAKIRKÖY'Ü ORTAK AKILLA YÖNETMEYE KARARLIYIZ"

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Mimarlar Meclisi'nin katılımcı yerel yönetim anlayışı açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Kentlerin planlanmasında bilim insanları ve akademisyenlerin görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Ovalıoğlu, "Bakırköy'ü ortak akılla yönetmeye, bilim, tekniğin ve sanatın ışığında şekillendirmeye kararlıyız" dedi.

ÖZEL: İSTANBUL'DA 2000 ÖNCESİ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE YAPI VAR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Oktay Özel, İstanbul'da 2000 yılı öncesinde yapılmış 1 milyonun üzerinde yapı bulunduğunu, bunların yaklaşık 200 bininin yüksek ve çok yüksek riskli olarak değerlendirildiğini söyledi. Kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini belirten Özel, dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesi olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da son 1-1,5 yıl içerisinde özellikle Beykoz ve Sarıyer'de 237 hektarlık alanın yapılaşmaya açıldığını ve özel orman statüsüne alındığını ileri süren Özel, doğal alanların korunması gerektiğini söyledi.

YEŞİLDAL: "MİMARLAR MECLİSİ YÖNETİM KURULUNUN ALTERNATİFİ DEĞİL"

Ömer Yeşildal, Mimarlar Meclisi'nin yönetim kurulunun alternatifi olmadığını belirterek, meclisin üyelerin söz ve iradesini karar süreçlerinin merkezine taşıyacak demokratik bir örgütlenme zemini olacağını söyledi. Kadın ve gençlerin toplam temsiliyetinin en az yüzde 40 olması gerektiğini belirten Yeşildal, meclis başkanının gizli oy, açık sayım yöntemiyle seçileceğini ve başkanlık için geçerli oyların yüzde 50+1'inin alınması gerektiğini ifade etti. Etkinlik, konuşmaların ardından düzenlenen kokteyl ve "Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor" sergisinin açılışıyla sona erdi.