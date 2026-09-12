Bakırköy'de eğitim desteği arttı, lise öğrencilerine aylık 5 bin TL verilecek - Son Dakika
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Bakırköy'de eğitim desteği arttı, lise öğrencilerine aylık 5 bin TL verilecek

Bakırköy\'de eğitim desteği arttı, lise öğrencilerine aylık 5 bin TL verilecek
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Bakırköy Belediye Meclisi, öğrencilere verilecek eğitim desteğinin artırılmasına ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 4 bin TL, lise öğrencilerine ise 5 bin TL destek verilecek.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediye Meclisi, öğrencilere verilecek eğitim desteğinin artırılmasına ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 4 bin TL, lise öğrencilerine ise 5 bin TL destek verilecek.

Bakırköy Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi gerçekleşti. Meclis toplantısında, ilçede eğitim gören öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak amacıyla önemli bir karar alındı. Öğrencilere eğitim desteği verilmesini öngören karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kararla, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine her ay 4 bin TL, lise öğrencilerine ise her ay 5 bin TL eğitim desteği verilmesi kararlaştırıldı.

Geçen yıl ilk ve ortaöğretim öğrencilerine aylık bin 500 TL, lise öğrencilerine ise 2 bin TL olarak verilen eğitim desteği, yeni dönemde artırıldı. Böylece ilk ve ortaöğretim öğrencilerine sağlanan destek yüzde 166,7, lise öğrencilerine sağlanan destek ise yüzde 150 arttı. Düzenli olarak sağlanacak destekle öğrencilerin eğitim giderlerine katkıda bulunulması ve ailelerin eğitim masraflarının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de eğitim desteği arttı, lise öğrencilerine aylık 5 bin TL verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de eğitim desteği arttı, lise öğrencilerine aylık 5 bin TL verilecek - Son Dakika
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