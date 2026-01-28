Bakırköy Belediyesi'nden "Empatiyle Bak" Etkinliği... Görme Engellilerin Karşılaştığı Zorluklar Deneyimlendi - Son Dakika
Bakırköy Belediyesi'nden "Empatiyle Bak" Etkinliği... Görme Engellilerin Karşılaştığı Zorluklar Deneyimlendi

28.01.2026 13:11  Güncelleme: 14:33
Bakırköy Belediyesi, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimlemek amacıyla 'Empatiyle Bak' adlı farkındalık etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, gözleri bağlı olarak empati parkurunda yürüyerek engelleri aşmayı denedi.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği "Empatiyle Bak" farkındalık etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan empati parkurunda vatandaşlar görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi.

Bakırköy Belediyesi, "Empatiyle Bak" isimli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Etkinlik kapsamında meydanda kurulan empati parkurunda vatandaşlar, gözleri bağlı şekilde görme engellilerin kullandığı beyaz baston ile yürümeye çalıştı. Parkurda yer alan çeşitli engelleri aşmaya çalışan katılımcılar, görme engellilerin yaşadığı güçlükleri birebir deneyimledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte empati ve farkındalık ön plana çıktı. Etkinlikle, görme engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı engellere işaret edilirken, empati kurmanın ve erişilebilir yaşam alanlarının önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
