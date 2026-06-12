Bakırköy Zabıtası, Pazar Denetimlerini Arttırdı

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki halk pazarlarında gerçekleştirdiği denetimleri artırdı. Denetimlerde pazar düzeni, fiyat etiketleri, ruhsat ve yer tahsis kuralları ile vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için gerekli uygulamalar kontrol ediliyor.

Bakırköy Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki halk pazarlarında vatandaşların huzurlu, güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, tezgahların ruhsat ve yer tahsis kurallarına uygun şekilde kurulup kurulmadığı kontrol edilirken, satıcıların ürün fiyat etiketleri de inceleniyor. Ayrıca işgal, izinsiz satış ve kurallara aykırı faaliyetlere yönelik kontroller yapılarak pazar alanındaki düzenin korunması sağlanıyor. Ekipler, pazar alanlarında temizlik, trafik ve yaya geçiş düzenini denetlerken, pazarların açılış ve kapanış süreçlerinin de mevzuata uygun şekilde yürütülmesini takip ediyor.

DENETİMLER SÜRECEK

Ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler de değerlendirilerek sorunların çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Öte yandan, vatandaşların eksik tartım nedeniyle mağduriyet yaşamaması ve esnafın adil ticaret kurallarına uygun satış yapmasının sağlanması amacıyla tüm halk pazarlarında terazi kontrol noktaları hizmet veriyor. Vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin ağırlığını bu noktalarda diledikleri zaman kontrol ederek doğrulama imkanı buluyor. Ekiplerin güvenli ve modern bir Bakırköy için denetimlerini düzenli olarak sürdüreceği bildirildi.