Bakırköy\'de Hırsızlık Anları Güvenlik Kameralarına Yansıdı

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Bakırköy'de, 4 şüphelinin evden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 18 Mayıs'ta 4 kadın, Ataköy'deki bir evin kapısını aletle kırarak içeri girdi.

Bir şüpheli, gözcü olarak dışarıda beklerken 3'ü evdeki dolapları karıştırarak yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyalarını çaldı.

Hırsızlık anı, binanın ve evin içindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis, 4 zanlının bölgedeki iki evden daha hırsızlık yaptığını, bir evin ise kapısını zorladığını ama içeri giremediğini belirledi.

Ekipler, kimlik bilgilerine ulaştığı şüphelileri arıyor.