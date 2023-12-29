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Bakırköy'de kar maskesi takarak bisiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de kar maskesi takarak bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

Bakırköy ilçesinde bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli, kar maskesi takarak suç işledi. Polis, ihbar üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı ve kimliği belirlenen R.O. gözaltına alındı. Şüpheliden kar maskesi, sim kaplamalı tabanca, mermiler, kerpeten ve makas ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Bakırköy\'de kar maskesi takarak bisiklet çalan şüpheli tutuklandı
29.12.2023 - 10:53,
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Bakırköy'de kar maskesi takarak, bisiklet çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İlçede bisiklet çalındığı ihbarını değerlendiren polis, hırsızlığı kar maskeli olarak yapan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli R.O. gözaltına aldı.

Şüpheliden, eflatun renkli ve kalp figürlü kar maskesi, sim kaplamalı tabanca, 6 mermi, kerpeten ile 2 makas ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan R.O. tutuklandı.

Bir iş yerinin önündeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin çaldığı bisikleti satmaya çalışması yer aldı.

Kaynak: AA
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Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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