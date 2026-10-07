Bakırköy'de kasa hırsızlığında 6 şüpheli tutuklandı, 34 fişek ele geçirildi

Bakırköy'de bir evden, içinde para ve ziynet bulunan çelik kasanın çalınmasına ilişkin olayda 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül'de Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evden, içerisinde yüksek miktarda para ve ziynet bulunan çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, olay yerine arazi aracıyla geldikleri belirlenen zanlıların kaçış güzergahları ve kimlikleri tespit edildi.

Ekipler, 3 Ekim'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında hakkında 2 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.'nün de bulunduğu şüpheliler yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 34 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, B.Ö'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.