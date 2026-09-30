Bakırköy'de metruk binanın üst katı kısmen çöktü, çevredeki parçalar temizlendi

Bakırköy'de metruk binanın üst katı kısmen çöktü, çevredeki parçalar temizlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokak'ta 2 katlı metruk binanın üst katı kısmen çöktü. Binada kimsenin bulunmadığı belirlenirken çevreye emniyet şeridi çekildi, parçalar temizlendi. Çökme anı cep telefonuyla görüntülendi.
Bakırköy'de metruk haldeki binada kısmi çökme meydana geldi.
Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokak'ta daha önceden etrafı demir saclarla çevrilen 2 katlı metruk binanın üst katı kısmen çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.
Ekipler, binanın çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, belediye görevlileri de yola savrulan parçaları temizledi.
Çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?