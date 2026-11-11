Bakırköy'de miyomlu hasta, embolizasyonla yarım saatte ameliyatsız tedavi edildi - Son Dakika
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Bakırköy'de miyomlu hasta, embolizasyonla yarım saatte ameliyatsız tedavi edildi

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Bakırköy\'de miyomlu hasta, embolizasyonla yarım saatte ameliyatsız tedavi edildi
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Bakırköy\'de miyomlu hasta, embolizasyonla yarım saatte ameliyatsız tedavi edildi
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde sekreterlik yapan 38 yaşındaki Gül Oğuz, rahmindeki miyomun neden olduğu idrar sıkışması ve kasık ağrısından ameliyatsız miyom embolizasyonuyla kurtuldu. Yaklaşık yarım saat süren işlem sonrası şikayetleri gerileyen Oğuz, görevine döndü.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gül Oğuz, rahmindeki miyomun neden olduğu idrar sıkışması ve kasık ağrısı şikayetlerinden ameliyata gerek duyulmadan uygulanan girişimsel radyoloji yöntemiyle kurtuldu.

Hastanenin Gastroenteroloji Kliniği'nde sekreter olarak çalışan 38 yaşındaki Oğuz, yaşadığı şikayetler üzerine kadın doğum bölümüne başvurdu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından rahminde miyom bulunduğu belirlenen Oğuz, tedavi için hastanenin Girişimsel Radyoloji Ünitesi'ne yönlendirildi.

Girişimsel Radyoloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Çağlayan Çakır tarafından değerlendirilen Oğuz'a, "miyom embolizasyonu" adı verilen ameliyatsız tedavi yönteminin uygulanmasına karar verildi.

Oğuz'un şikayetleri, yaklaşık yarım saat süren girişimsel radyoloji işlemiyle ameliyata gerek kalmadan tedavi edildi.

"Operasyon gayet başarılı geçti"

Doç. Dr. Çakır, AA muhabirine, hastanede görev yapan sekreter Gül Oğuz'un kadın hastalıklarıyla ilgili şikayetleri üzerine kadın doğum hekimlerinin yönlendirmesiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastanın rahimde yerleşimli miyom nedeniyle şikayetler yaşadığını belirten Çakır, "Miyom dediğimiz, halk arasında iyi huylu bir tümör, rahime yerleşimli oluyor. Bulunduğu yere göre semptomlar verebiliyor. Hastamız bize miyomun büyük olması nedeniyle basıya bağlı idrar kaçırma ve karında şişlik gibi semptomlarla başvurdu." dedi.

Çakır, hastanın gerekli değerlendirme ve muayenelerinin yapıldığını, miyom embolizasyonu olarak adlandırılan girişimsel tedavi için uygun olup olmadığının değerlendirildiğini kaydetti.

Hastayla gerekli bilgilerin paylaşıldığını ve onamının alınmasının ardından anjiyo eşliğinde miyoma yönelik tedavi uyguladıklarını belirten Çakır, "Operasyon gayet başarılı geçti, hastanın semptomları, şikayetleri geriledi. Miyom embolizasyonu işlemi yaklaşık yarım saat içerisinde tamamlandı. Kasık damarından girilerek küçük bir kesiyle işlemi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Çakır, hastanın tedavisinin ardından normal yaşamına döndüğünü ve hastanedeki görevine devam ettiğini kaydederek, girişimsel radyolojik işlemlerin giderek geliştiğini ve hastalara önemli tedavi seçenekleri sunduğunu dile getirdi.

Miyom embolizasyonunun yanı sıra transvajinal veya abdominal yolla miyoma doğrudan girilerek ablasyon işlemlerinin de gerçekleştirilebildiğini aktaran Çakır, tedavi planının belirlenmesinde miyomun bulunduğu yerin ve büyüklüğünün önemli olduğunu kaydetti.

Çakır, girişimsel radyolojik yöntemlerin Türkiye'de birçok merkezde uygulandığını ve giderek yaygınlaştığını, bu tedavilerin hastalar için önemli bir alternatif olduğunu vurguladı.

Açık ameliyatlarda hastaların hastanede kalış ve yeniden işlerine dönme sürelerinin uzadığını belirten Çakır, "Özellikle kadınlarda miyomlar için ve erkekler de prostatla ilgili girişimsel radyolojik tedaviler çok önemli. Girişimsel radyoloji uygulanabilirliği giderek artmakta. Daha az komplikasyona neden olmakta. Bu yüzden de önemli bir tedavi seçeneği olarak günümüzde yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu an durumum çok iyi"

Hasta Gül Oğuz da idrar sıkışması ve kasık ağrısı şikayetleri yaşadığını, kadın doğum hekiminin yönlendirmesiyle Doç. Dr. Çağlayan Çakır'a başvurduğunu anlattı.

Açık ameliyat seçeneğinin kendisine anlatıldığını ancak bunu kabul etmediğini belirten Oğuz, daha sonra Çakır'ın önerisiyle girişimsel radyolojik tedaviye yöneldiğini kaydetti.

İşlemin başarılı geçtiğini ifade eden Oğuz, "Şu an durumum çok iyi, şikayetim kalmadı." dedi.

Kaynak: AA
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